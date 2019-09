Braima Suncar Dabo sporun fair-play ruhunu hatırlattı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası bu yıl Katar'da düzenleniyor. Halife Stadı'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonaya Erkekler 5000 metrede yarışan Gine Bissau'lu atlet Braima Suncar Dabo damga vurdu.

Yarış içerisinde yorgunluktan dolayı bitiş çizgisine varamayan Jonathan Busby'e yardım eden ve kendi performansından vazgeçen Dabo, sporseverler tarafından büyük alkış aldı.

Sport is about so much more than just your own performance.



???? to Braima Suncar Dabo???? and Jonathan Busby???? at the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pYVeROMMYP