Braima Suncar Dabo sporun fair-play ruhunu hatırlattı
Katar'da bu yıl 17.si düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarış içerisinde bitkin düşen rakibine yardım etmek için kendi performansından vazgeçen Braima Suncar Dabo, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası bu yıl Katar'da düzenleniyor. Halife Stadı'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonaya Erkekler 5000 metrede yarışan Gine Bissau'lu atlet Braima Suncar Dabo damga vurdu.
Yarış içerisinde yorgunluktan dolayı bitiş çizgisine varamayan Jonathan Busby'e yardım eden ve kendi performansından vazgeçen Dabo, sporseverler tarafından büyük alkış aldı.
Sport is about so much more than just your own performance.— IAAF (@iaaforg) September 27, 2019
???? to Braima Suncar Dabo???? and Jonathan Busby???? at the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pYVeROMMYP
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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