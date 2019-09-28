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28 Eylül 2019, Cumartesi
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sporun fair-play ruhunu hatırlattı

Braima Suncar Dabo sporun fair-play ruhunu hatırlattı

'da bu yıl 17.si düzenlenen 'nda yarış içerisinde bitkin düşen rakibine yardım etmek için kendi performansından vazgeçen , izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen bu yıl 'da düzenleniyor. Halife Stadı'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonaya Erkekler 5000 metrede yarışan Gine Bissau'lu atlet damga vurdu.

Yarış içerisinde yorgunluktan dolayı bitiş çizgisine varamayan Jonathan Busby'e yardım eden ve kendi performansından vazgeçen Dabo, sporseverler tarafından büyük alkış aldı.

  1. 28.09.2019
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