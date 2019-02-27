İspanyol atletizminde cinsel taciz vakaları
İspanya Atletizm Milli Takımı'nın eski antrenörü Miguel Angel Millan Sagrera, 13-14 yaşlarındaki genç atletlere cinsel taciz suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Santa Cruz de Tenerife İl Mahkemesinde görülen davada, iki genç atlete cinsel tacizle suçlanan Sagrera'ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Sagrera'nın antrenörlük lisansını ömür boyu iptal etti.
Sagrera'nın ilk olarak 2010-2011, daha sonra da 2015 yıllarında çalıştırdığı kulüpteki iki atlete birden fazla kez cinsel tacizde bulunduğu bildirildi.
Öte yandan şu anda 50 yaşında olan, 1992 Barselona Olimpiyatları'nda dekatlon dalında gümüş madalya alan İspanyol atlet Antonio Penalver de basına yaptığı açıklamada, geçmişte Sagrera tarafından cinsel istismara uğradığını ancak korkudan suç duyurusunda bulunamadığını söyledi.
Sagrera, 2017 yılının ocak ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.
- 27.02.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
Gakkoş23 Yav he he Varrr geldi böyle oldu
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
Aslan avcısı Doğru. Helal Hatayspor'a
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
osman fenerli Artık futbol sahada oynanmıyor. Geçmişler ekran başına istedikleri takıma penaltı, gol üretiyorlar. Çok yazık
İspanyol atletizminde cinsel taciz vakaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.