Uluslararası 18 Yaş Altı Atletizm Turnuvası 10 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türk sporcuların yanı sıra Belarus, Ukrayna ve Fransa'dan atletler mücadele edecek.
Federasyon başkanı Fatih Çintımar, iki hafta önce gençler seviyesinde Minsk'te bir yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, "18 yaş altı grubundaki bu etkinlik, aynı düzeyde bir başka turnuva olarak atletlerin deneyimine büyük katkı yapacak." ifadelerini kullandı.
Turnuvada yarışacak Türk atletler şunlar:
KIZLAR
60 metre: Zülha Armutçu
400 metre: Edanur Korkmaz
800 metre: Kübra Tatar
1500 metre: Tuğba Akdoğan
3000 metre: İnci Kalkan
60 metre engelli: Hayrunisa Kapar
3000 metre yürüyüş: Bedriye Tekin
Yüksek atlama: Gönül Köksal
Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar
Uzun atlama: Melek Çoban
Üç adım atlama: Gönül Köksal
Gülle atma: Gamze Andıç
Pentatlon: Büşra Dündar
4×200 bayrak: Yasemin Zehra Börekçi, Zülha Armutcu
ERKEKLER
60 metre: Umut Uysal
400 metre: İlyas Çanakçı
800 metre: Mehmet Çelik
1500 metre: Tarık Demir
3000 metre: Ömer Amaçtan
60 metre engelli: Serhat Bulut
3000 metre yürüyüş: Umut Temel
Yüksek atlama: Ali Berk Erol
Sırıkla atlama: Yunus Emre Kızıl
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Melih Yersel
Pentatlon: Serhat Bulut
4×200 bayrak: Şafak Karsavran, Kubilay Ençu
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 7
Yorum
gsli seytanin bacani kiracaz gibi bu sene akhisar yeniyorsa bizde yeneriz terim korkak oynatmaz bu sene kadikoy maci guzel gececek
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 35
Yorum
TR daha komiği yumruğun neye benzediğini bilmemek ve sanki tek suçlu q7ymiş gibi davranılması. ayrıcdaha ağır olaylara ne verildi bak istersen.
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Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo...
Toplam 2
Yorum
halo şov yapmaya gitmiştir kesin..
18 yaş altı atletler İstanbul'da piste çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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