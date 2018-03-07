Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türk sporcuların yanı sıra Belarus, Ukrayna ve Fransa'dan atletler mücadele edecek.

Federasyon başkanı Fatih Çintımar, iki hafta önce gençler seviyesinde Minsk'te bir yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, "18 yaş altı grubundaki bu etkinlik, aynı düzeyde bir başka turnuva olarak atletlerin deneyimine büyük katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada yarışacak Türk atletler şunlar:

KIZLAR

60 metre: Zülha Armutçu

400 metre: Edanur Korkmaz

800 metre: Kübra Tatar

1500 metre: Tuğba Akdoğan

3000 metre: İnci Kalkan

60 metre engelli: Hayrunisa Kapar

3000 metre yürüyüş: Bedriye Tekin

Yüksek atlama: Gönül Köksal

Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar

Uzun atlama: Melek Çoban

Üç adım atlama: Gönül Köksal

Gülle atma: Gamze Andıç

Pentatlon: Büşra Dündar

4×200 bayrak: Yasemin Zehra Börekçi, Zülha Armutcu

ERKEKLER

60 metre: Umut Uysal

400 metre: İlyas Çanakçı

800 metre: Mehmet Çelik

1500 metre: Tarık Demir

3000 metre: Ömer Amaçtan

60 metre engelli: Serhat Bulut

3000 metre yürüyüş: Umut Temel

Yüksek atlama: Ali Berk Erol

Sırıkla atlama: Yunus Emre Kızıl

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Melih Yersel

Pentatlon: Serhat Bulut

4×200 bayrak: Şafak Karsavran, Kubilay Ençu