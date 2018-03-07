18 yaş altı atletler İstanbul'da piste çıkacak – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    altı atletler 'da piste çıkacak

    <a href="/index/18-yas?id=cb032f25-d805-405a-b3a8-77a71d4b7edc" class="" rel="tag">18 yaş</a> altı atletler <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da piste çıkacak

    Uluslararası Altı Atletizm Turnuvası 10 Mart Cumartesi günü 'da yapılacak.

    Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türk sporcuların yanı sıra Belarus, Ukrayna ve Fransa'dan atletler mücadele edecek.

    Federasyon başkanı Fatih Çintımar, iki hafta önce gençler seviyesinde Minsk'te bir yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, " altı grubundaki bu etkinlik, aynı düzeyde bir başka turnuva olarak atletlerin deneyimine büyük katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

    Turnuvada yarışacak Türk atletler şunlar:

    KIZLAR
    60 metre: Zülha Armutçu

    400 metre: Edanur Korkmaz

    800 metre: Kübra Tatar

    1500 metre: Tuğba Akdoğan

    3000 metre: İnci Kalkan

    60 metre engelli: Hayrunisa Kapar

    3000 metre yürüyüş: Bedriye Tekin

    Yüksek atlama:

    Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar

    Uzun atlama: Melek Çoban

    Üç adım atlama:

    Gülle atma: Gamze Andıç

    Pentatlon: Büşra Dündar

    4×200 bayrak: Yasemin Zehra Börekçi, Zülha Armutcu

    ERKEKLER
    60 metre: Umut Uysal

    400 metre: İlyas Çanakçı

    800 metre:

    1500 metre: Tarık Demir

    3000 metre: Ömer Amaçtan

    60 metre engelli:

    3000 metre yürüyüş: Umut Temel

    Yüksek atlama: Ali Berk Erol

    Sırıkla atlama: Yunus Emre Kızıl

    Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş

    Üç adım atlama: Batuhan Çakır

    Gülle atma: Melih Yersel

    Pentatlon:

    4×200 bayrak: Şafak Karsavran, Kubilay Ençu

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:58
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