IAAF'den Rusya'ya uyarı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'den 'ya uyarı

    IAAF'den Rusya'ya uyarı

    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince (), cezasının sürmesine karar verdiği Atletizm Federasyonuna (), gerekli şartları sağlamaması halinde daha ileri tedbirler alınabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

    'den yapılan açıklamaya göre, Sebastian Coe başkanlığında, 'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen konsey toplantısı tamamlandı. Toplantıda, 'nın üyeliğe yeniden kabulü için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını takip eden çalışma grubunun raporu okundu.

    Raporda, Rusya (RUSADA), Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yönetmeliğindeki şartları hala sağlayamadığı belirtildi. Devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında üyeliğini askıya aldığı 'ın cezasının süreceği açıklandı.

    Konsey bu kez Rusya'yı, daha ileri tedbirler alabileceği konusunda uyardı. ARAF'ın da uluslararası standartları sağlayamaması durumunda üyelikten çıkarabileceği, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 Dünya Şampiyonası'nda "tarafsız sporcu" olarak yarışabilen Rus atletlerin de organizasyonlara alınmayabileceği ifade edildi.

    IAAF ayrıca 2017'nin şubat ayında getirdiği sporcuların vatandaşlık değiştirmesi yasağı hakkında, temmuz ayındaki toplantıda görüşülmesi planlanan prensipleri de ortaya koydu.

    Başka bir ülkeye transfer olmak isteyen atletlerin 3 yıl beklemesi, vatandaşlık değiştirmeye bir defaya mahsus izin verilmesi ve 20 yaşından önce bunun gerçekleştirilememesi prensipleri üzerinde anlaşıldı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:13
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