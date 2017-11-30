Kros Ligi finalleri Aydın’da gerçekleştirilecek
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Liginin final yarışları Aydın Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.
Cumartesi günü sabah saat 10.30'da başlayacak final yarışlarında ilk olarak küçük kızlar kategorisindeki sporcular 1500 m. koşacak, 11.00'da ise küçük erkekler kategorisindeki sporcular 2000 m. koşarak madalya mücadelesi verecekler. Küçük erkekler yarışının ardından saat 11.30'da Yıldız Kızlar kategorisindeki sporcular 2000 m. koşacak ve son olarak saat 12.00'da ise Yıldız Erkekler 3000 m. koşarak yarışmalar tamamlanacak.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecek.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi final yarışlarına katılacak takımlara ve sporculara başarılar diledi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:17
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
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