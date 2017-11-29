3 Rus sporcuya ömür boyu men
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 3 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.
IOC'den yapılan açıklamaya göre, bobsled kategorisinde yarışan Aleksandr Kasyanov, Aleksei Pushkarev ve Ilvir Khuzin, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi. Açıklamada, sporcuların oyunlarda elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Bobsled dörtlü erkeklerde mücadele eden Kasyanov, Pushkarev ve Khuzin, Soçi 2014'te 4. sırayı almıştı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:43
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Volkan için karar verildi
Toplam 16
Yorum
Tahsin Çıra gibi yandık! son 2 yılın maçlarını izleyip ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir!...İnşallah yanılırım.
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 3
Yorum
06 emre kendini yere atmayı bıraksa gercekten cenk iyi bir forvet
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 3
Yorum
özgür gomiş cenk tende adebayor danda iyi futbolcu hoca doğru düzeni oluşturamadığı için etkisiz kalıyor tudor kendi cesaretını yenmek zorunda
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