 3 Rus sporcuya ömür boyu men – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    3 Rus sporcuya ömür boyu men

    3 Rus sporcuya ömür boyu men

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 3 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

    'den yapılan açıklamaya göre, bobsled kategorisinde yarışan Aleksandr Kasyanov, Aleksei Pushkarev ve Ilvir Khuzin, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi. Açıklamada, sporcuların oyunlarda elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Bobsled dörtlü erkeklerde mücadele eden Kasyanov, Pushkarev ve Khuzin, Soçi 2014'te 4. sırayı almıştı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:43
    Etiketler:
    IOC
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