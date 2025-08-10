CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Antalyaspor Antalya 2 golle güldü

Antalya 2 golle güldü

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Antalya 2 golle güldü
Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan mücadelede Güray Vural, 19. dakikada Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'dan Pape Habib Gueye, 31. dakikada eşitliği sağlarken, Nikola Storm'un 40'ta attığı golle ev sahibi ekip yeniden öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, Kasımpaşa'nın 49. dakikada Claudio Winck ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda elle oynama nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla Antalyaspor sezonun ilk maçını kazanarak 3 puan elde etti. Önümüzdeki hafta Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak, Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
