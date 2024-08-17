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Townsend %95 tamam
FIFA'dan Zymer Bytyqi'yle anlaşmazlığı yüzünden transfer yasağı cezası alan Antalyaspor, daha önceden her konuda anlaşmaya vardığı Championship ekibi Luton Town'dan Andros Townsend konusunda endişelenmiyor. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Andros Townsend'in lisansı yüzde 95 çıkacak. Oyuncunun lisans işlemleri için transfer engelinden önce harekete geçtik. TFF'den olumsuz bir dönüş beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki İngiliz milli sağ açık, geçen sezon İngiltere Premier Lig'den düşen Luton Town'da 31 maçta 1 gol, 3 asist katkısı sağladı. Sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor.
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