"Benim için yeni bir meydan okuma"

Antalyaspor, CSKA Moskova'dan 1 yıl kiraladığı Arjantinli golcü Adolfo Julian Gaich'e imza töreni düzenledi. Geçen sezon da Rize'de kiralık oynayan ve 35 maçta 11 gol atan 25 yaşındaki Tangocu, "Yeni bir meydan okumayla başlıyorum. Bu sene de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Alex de Souza birlikte güçlü bir ekip olacağız. Rakiplerimize karşı en iyisini yapacağız" dedi.

HAZIR GELDİ

Asbaşkan Levent Ördek de Gaich ile 1 yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını belirterek, "Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova'da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.