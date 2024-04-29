Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok

Antalyaspor'da Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kendisiyle ilgili yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, "Ağzımdan çıkmayan bilgilere lütfen itibar etmeyiniz. Yazılan şeylerin benimle hiçbir alakası yoktur. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz alıyoruz. Oyuncular da 1-2 ay geriden geliyor. Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil, oyuncular da bunu biliyor" dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 23:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor'da Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için zor bir oyun oldu, çok ciddi eksiklerimiz vardı. Oyun başladıktan sonra da sakatlanan oyuncularla daha da katlandı. Bundan önceki periyotlarda çok fazla maçlar oynadık muhtemelen sakatlıklar yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Bu da kısıtlı olan kadromuzda bizi iyice sıkıntıya sokmaya başladı. Gerideyken 10 kişi kalmak çok daha zor. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Topu biz oynadık, çok ciddi üstünlüğümüz vardı. Golü bulabilirdik ama bu tür oyunlarda bireysel hatalar sonuçları belirliyor. Bugün savunmada çok fazla bireysel hata yaptık, pozisyon hatası yaptık. Bu maçtan çıkaracağımız dersler çıkarıp, en kısa sürede Pendikspor maçına hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bunu telafi ederiz" diye konuştu.

"ÖDEMELERLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI YOK"

Kırmızı-beyazlı yaşanan ekonomik durum ve çıkan haberlerle ilgili Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Ödemelerle ilgili; sosyal medyada kirli bilgiler dolaşıyor. Hatta benimle ilgili de yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. Doğal olarak bu bizi üzüyor. Ağzımdan çıkmayan bilgilere lütfen itibar etmeyiniz. Yazılan şeylerin benimle hiçbir alakası yoktur. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz alıyoruz. Oyuncular da 1-2 ay geriden geliyor. Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil, oyuncular da bunu biliyor. Oyuncular için bunun bir sorun teşkil ettiğini zannetmiyorum. Bazı oyuncular bunu sorun olarak görebiliyor. O da onların bakış açısına bağlı. Oyuncular rahatlar, antrenmanlarda iyiler. Ödemelerle ilgili bu işin doğasında var."

Sergen Yalçın, ligin kalan haftaları için takımı adına, "Sıralama maçları oynayacağız, ligin küme düşme hattının 45 puana gelmesi mümkün değil" dedi.

"EMRE UZUN'UN YAKINDA GÜNDEME GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Genç oyuncu Emre Uzun'un performansı ile ilgili gelen soruya 51 yaşındaki teknik adam, "Emre genç bir oyuncu, yavaş yavaş takıma adapte ediyoruz. Bu sezon onun da temposu yükseldi, bireysel çalışmalar da yapıyor. Çalışkan ve yetenekli bir oyuncu. Yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçlarda oynaması için daha fazla süre vermeye çalışacağım. İnşallah bu sene olmasa da önümüzdeki sene gündeme geleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor
36. hafta maçları için flaş fikstür kararı!
DİĞER
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşına bastı!
Harekat öncesi köşeye sıkışan PKK'dan 1 Mayıs için sokak çağrısı! Kandil sapığı Duran Kalkan istedi DEM harekete geçti
Atletico'dan flaş Çağlar kararı! F.Bahçe...
F.Bahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman?
Antalya evinde kazandı!
1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI 2024?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Nisan)
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:11
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:04
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok 23:34
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 23:26
EuroLeague Ergin Ataman'ın cezasını açıkladı EuroLeague Ergin Ataman'ın cezasını açıkladı 21:35
A. Efes normal sezonu lider tamamladı A. Efes normal sezonu lider tamamladı 21:24
Daha Eski
Avrupa Wushu Federasyonu'ndan skandal karar! Avrupa Wushu Federasyonu'ndan skandal karar! 21:24
Sivasspor’da G.Saray maçı hazırlıkları başladı Sivasspor’da G.Saray maçı hazırlıkları başladı 20:20
Karagümrük sahasında farklı kazandı! Karagümrük sahasında farklı kazandı! 18:59
G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor 18:38
Larkin'den sözleşme cevabı! Fenerbahçe... Larkin'den sözleşme cevabı! Fenerbahçe... 18:19
Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi 17:43