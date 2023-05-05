Haberler Antalyaspor "Adalet istiyoruz"

"Adalet istiyoruz"

Antalyaspor yöneticisi Başkan, kalan 6 haftada adaletli yönetim çağrısı yaptı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
"Adalet istiyoruz"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımların hangi yarış içinde olduğuna bakmadan maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarının altını çizdi. Herkesin çok daha dikkatli olması gereken haftalara girdiklerini vurgulayan Başkan, "Kalan 6 haftada 5 maçın ikisi şampiyonluk yarışındaki, ikisi de alt sıralardaki rakiplerimizle. Biz şimdiden kimin hangi yarış içinde olduğuna bakmadan çıkıp tüm maçlarımızı kazanmak için sahada olacağımızı ilan ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz" diye konuştu.

DİĞER
SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Ünlü çiftin boşanacakları tarih belli oldu!
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor İstanbul'da kazandı!
"3 puana acil ihtiyacımız vardı"
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38