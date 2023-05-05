"Adalet istiyoruz"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımların hangi yarış içinde olduğuna bakmadan maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarının altını çizdi. Herkesin çok daha dikkatli olması gereken haftalara girdiklerini vurgulayan Başkan, "Kalan 6 haftada 5 maçın ikisi şampiyonluk yarışındaki, ikisi de alt sıralardaki rakiplerimizle. Biz şimdiden kimin hangi yarış içinde olduğuna bakmadan çıkıp tüm maçlarımızı kazanmak için sahada olacağımızı ilan ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz" diye konuştu.