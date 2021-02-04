Gökdeniz’den Kartal’a 2. gol

Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, siyah-beyazlıların filelerini ikinci kez havalandırdı. Sezonun ilk maçında Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'a atan 19 yaşındaki başarılı forvet, dün akşam da attığı golle takımını öne geçirdi.

ATTIKLARI İLK ŞUT GOL OLDU

Antalyaspor-Beşiktaş maçında evsahibi ekibin Gökdeniz'le bulduğu gol ilginç bir istatistiğe sahne oldu. Kırmızı-beyazlılar bu pozisyonda rakip ceza sahasında topla ilk kez buluşurken, maçta kaleyi bulan ilk şutları da golle sonuçlandı.