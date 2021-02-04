Haberler Antalyaspor Gökdeniz’den Kartal’a 2. gol

’den ’a 2. gol

'in 23. haftasında ile karşılaşan 'da, genç oyuncu , siyah-beyazlıların filelerini ikinci kez havalandırdı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:44 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Gökdeniz’den Kartal’a 2. gol

'un genç oyuncusu , siyah-beyazlıların filelerini ikinci kez havalandırdı. Sezonun ilk maçında kariyerindeki ilk golünü 'a atan 19 yaşındaki başarılı forvet, dün akşam da attığı golle takımını öne geçirdi.

ATTIKLARI İLK ŞUT GOL OLDU
Antalyaspor-Beşiktaş maçında evsahibi ekibin 'le bulduğu gol ilginç bir istatistiğe sahne oldu. Kırmızı-beyazlılar bu pozisyonda rakip ceza sahasında topla ilk kez buluşurken, maçta kaleyi bulan ilk şutları da golle sonuçlandı.

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