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’da gollerine devam ediyor!

takımlarından Fraport TAV ’un genç yıldızı , ligde 3 ve kupada attığı 2 golle dikkat çekiyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:27
Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar gollerine devam ediyor!

ekiplerinden FT 'un sezon başında TFF 3. Lig ekibi 'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki , bu sezon görev aldığı maçlarda takımına önemli bir katkı verdi. Genç futbolcu Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşma olan karşısında 85. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Gökdeniz Bayrakdar, takımının karşılaşmasında 65. dakikada beraberlik golünü atma başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlıların genç yeteneği 3-1 kazanılan maçının 39. dakikasında takımı adına ikinci golü attı. Süper Lig'de 3 gol atan Bayrakdar, 'nda da 2 gol attı. Genç futbolcu ve karşılaşmalarında birer gol kaydetti.

Bayrakdar, ligde oynanan 19 maçın 18'inde görev aldı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu sadece ligin ilk haftasındaki karşılaşmasında forma giyemedi. Ligde 838 dakika sahada kalan genç futbolcu, 3 de sarı kart gördü. Genç yıldız, verilen şansları iyi değerlendirerek teknik direktör 'ın da değişmez oyuncuları arasında yer aldı.

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