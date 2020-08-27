Antalyaspor'da corona virüsü şoku!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Antalyaspor Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."
- 27.08.2020
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