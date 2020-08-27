Antalyaspor'da corona virüsü şoku! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da corona virüsü şoku!

'da şoku!

Antalyaspor'da corona virüsü şoku!

ekiplerinden , altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

  1. 27.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'da corona virüsü şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA