Nuri Şahin ile Lukas Podolski'nin yolları yeniden kesişti! İlk antrenmanda... - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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ile 'nin yolları yeniden kesişti! İlk antrenmanda...

Nuri Şahin ile Lukas Podolski'nin yolları yeniden kesişti! İlk antrenmanda...

Bundesliga'da 10 yıl önce oynanan maçtaki bir pozisyonda, kendisine 'nin 'ya 3-0 kaybettiği maçı hatırlatması üzerine gerginlik yaşadığı 'ye, 30 saniye sonra attığı golün ardından dizlerinin üzerinde kayarak sevinç gösterisiyle cevap veren ile deneyimli golcünün yolları, 'de Fraport TAV formasıyla kesişti. Aralarındaki buzları eriten iki yıldız futbolcudan Podolski, kulübün Nuri transferini sosyal medyadan duyurduğu videoya ilk beğeni gönderen isim oldu.

Bundesliga'da 15 Ekim 2010'da Köln ile arasında oynanan maçın 90'ıncı dakikasında, karşılaşma 1-1 devam ederken, , 'e arkadan tekme attı. Köln forması giyen Podolski ortamın gerilmesiyle Dortmund'da oynayan Nuri'ye elleriyle 3-0 işareti yaparak 'nin 'ya 3-0 kaybettiği milli maçı hatırlattı. Bu pozisyonun üzerinden yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra Nuri Şahin takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Milli futbolcunun orta sahaya koşup, Lukas Podolski'nin önünde dizlerinin üzerinde kayarak gol sevincini yaşaması 'Nuri Şahin'in Podolski'ye cevabı' olarak yorumlandı. Yaşananların ardından Nuri karşılaşma sonrası Podolski'nin kendisinden özür dilediğini belirtirken, bu olay futbolseverlerin hafızasında ilginç bir anı olarak kaldı.



YOLLARI KESİŞTİ
Geçen 10 yılda kariyerlerine farklı takımlarda devam eden ve Bundesliga'da rakip olan iki yıldız futbolcunun yolları, 'de aynı takımda kesişti. Fraport TAV 'a geçen sezon devre arasında olan Lukas Podolski'nin ardından önceki gün de Nuri Şahin'in takıma katılmasıyla, iki futbolcu arasında 10 yıl önce yaşananlar akla geldi.



Kırmızı beyazlı formayla önceki gün ilk antrenmanına çıkan Nuri ile Podolski arasındaki buzların eridiği gözlendi. Teknik direktör yönetimindeki antrenman sırasında farklı gruplardaki çalışma programında yer aldıkları için bir araya gelemeyen iki oyuncu, sosyal medyada etkileşim kurdu. Fraport TAV Antalyaspor'un Nuri Şahin transferini duyurduğu videoya ilk beğeni gönderen isimlerin başında Lukas Podolski yer aldı. Teknik patron Tuna'nın antrenman sahasında Nuri'ye yönelik 'hoş geldin' konuşması sonrası da Podolski alkışlarıyla milli futbolcuya dileklerini iletti.
Aralarındaki küçük gerilimi geride bırakan iki futbolcu, artık Antalyaspor'un başarısı için birlikte ter dökecek.

  1. 21.08.2020
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