Nuri Şahin ile Lukas Podolski'nin yolları yeniden kesişti! İlk antrenmanda...
Bundesliga'da 10 yıl önce oynanan maçtaki bir pozisyonda, kendisine Türkiye'nin Almanya'ya 3-0 kaybettiği maçı hatırlatması üzerine gerginlik yaşadığı Lukas Podolski'ye, 30 saniye sonra attığı golün ardından dizlerinin üzerinde kayarak sevinç gösterisiyle cevap veren Nuri Şahin ile deneyimli golcünün yolları, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor formasıyla kesişti. Aralarındaki buzları eriten iki yıldız futbolcudan Podolski, kulübün Nuri transferini sosyal medyadan duyurduğu videoya ilk beğeni gönderen isim oldu.
Bundesliga'da 15 Ekim 2010'da Köln ile Borussia Dortmund arasında oynanan maçın 90'ıncı dakikasında, karşılaşma 1-1 devam ederken, Lukas Podolski, Nuri Şahin'e arkadan tekme attı. Köln forması giyen Podolski ortamın gerilmesiyle Dortmund'da oynayan Nuri'ye elleriyle 3-0 işareti yaparak Türkiye'nin Almanya'ya 3-0 kaybettiği milli maçı hatırlattı. Bu pozisyonun üzerinden yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra Nuri Şahin takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Milli futbolcunun orta sahaya koşup, Lukas Podolski'nin önünde dizlerinin üzerinde kayarak gol sevincini yaşaması 'Nuri Şahin'in Podolski'ye cevabı' olarak yorumlandı. Yaşananların ardından Nuri karşılaşma sonrası Podolski'nin kendisinden özür dilediğini belirtirken, bu olay futbolseverlerin hafızasında ilginç bir anı olarak kaldı.
YOLLARI KESİŞTİ
Geçen 10 yılda kariyerlerine farklı takımlarda devam eden ve Bundesliga'da rakip olan iki yıldız futbolcunun yolları, Süper Lig'de aynı takımda kesişti. Fraport TAV Antalyaspor'a geçen sezon devre arasında transfer olan Lukas Podolski'nin ardından önceki gün de Nuri Şahin'in takıma katılmasıyla, iki futbolcu arasında 10 yıl önce yaşananlar akla geldi.
Kırmızı beyazlı formayla önceki gün ilk antrenmanına çıkan Nuri ile Podolski arasındaki buzların eridiği gözlendi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman sırasında farklı gruplardaki çalışma programında yer aldıkları için bir araya gelemeyen iki oyuncu, sosyal medyada etkileşim kurdu. Fraport TAV Antalyaspor'un Nuri Şahin transferini duyurduğu videoya ilk beğeni gönderen isimlerin başında Lukas Podolski yer aldı. Teknik patron Tuna'nın antrenman sahasında Nuri'ye yönelik 'hoş geldin' konuşması sonrası da Podolski alkışlarıyla milli futbolcuya dileklerini iletti.
Aralarındaki küçük gerilimi geride bırakan iki futbolcu, artık Antalyaspor'un başarısı için birlikte ter dökecek.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nuri Şahin ile Lukas Podolski'nin yolları yeniden kesişti! İlk antrenmanda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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