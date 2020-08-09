Nuri bitti gibi

Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için görüşmelere hız verdi. Temasları bizzat yürüten başkan Ali Şafak Öztürk, milli orta sahanın Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. Bu gelişme sonrası yakın zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor. 31 yaşındaki Nuri Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona erdikten sonra yeni kulüp arayışlarına başlamıştı.

ANTALYA 3 OYUNCUYLA YOLLARI AYIRDI

Antalyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcuları Salih Dursun, N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımlarda oyunculardan övgüyle bahseden kırmızı-beyazlı kulüp, "Yolunuz açık olsun" ifadeleriyle ayrılığı açıkladı.