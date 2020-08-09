Nuri bitti gibi
Antalyaspor, 31 yaşındaki milli yıldız ile büyük oranda anlaştı. Nuri, sosyal medyada başkan Öztürk’ü takibe bile başladı. İmzalar artık an meselesi.
Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için görüşmelere hız verdi. Temasları bizzat yürüten başkan Ali Şafak Öztürk, milli orta sahanın Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. Bu gelişme sonrası yakın zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor. 31 yaşındaki Nuri Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona erdikten sonra yeni kulüp arayışlarına başlamıştı.
ANTALYA 3 OYUNCUYLA YOLLARI AYIRDI
Antalyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcuları Salih Dursun, N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımlarda oyunculardan övgüyle bahseden kırmızı-beyazlı kulüp, "Yolunuz açık olsun" ifadeleriyle ayrılığı açıkladı.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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