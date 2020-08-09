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09 Ağustos 2020, Pazar
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Nuri bitti gibi

Nuri bitti gibi

, 31 yaşındaki milli yıldız ile büyük oranda anlaştı. Nuri, sosyal medyada başkan Öztürk’ü takibe bile başladı. İmzalar artık an meselesi.

, 31 yaşındaki milli futbolcu 'i transfer etmek için görüşmelere hız verdi. Temasları bizzat yürüten başkan Ali Şafak Öztürk, milli orta sahanın Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. Bu gelişme sonrası yakın zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor. 31 yaşındaki Nuri Şahin, ekiplerinden ile olan kontratı sona erdikten sonra yeni kulüp arayışlarına başlamıştı.

ANTALYA 3 OYUNCUYLA YOLLARI AYIRDI
Antalyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcuları , N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımlarda oyunculardan övgüyle bahseden kırmızı-beyazlı kulüp, "Yolunuz açık olsun" ifadeleriyle ayrılığı açıkladı.

  1. 9.8.2020
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