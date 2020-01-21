Antalyaspor'da yeni transferin ömrü kısa sürdü! Ayrılık...
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Akdeniz ekibi, bu bağlamda gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, sezon başında transfer ettiği Gelson Dala ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde transfer çalışmalarına hız verirken, son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmişti.
Bunun ardından Akdeniz temsilcisi, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kadroya dahil edilen Gelson Dala ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
23 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılığını Antalyaspor şu sözlerle duyurdu, "Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibariyle kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 11:16
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Antalyaspor'da yeni transferin ömrü kısa sürdü! Ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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