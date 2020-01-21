Antalyaspor'da yeni transferin ömrü kısa sürdü! Ayrılık...

Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde transfer çalışmalarına hız verirken, son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmişti.

Bunun ardından Akdeniz temsilcisi, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kadroya dahil edilen Gelson Dala ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılığını Antalyaspor şu sözlerle duyurdu, "Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibariyle kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"