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21 Ocak 2020, Salı
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'da yeni transferin ömrü kısa sürdü! Ayrılık...

Antalyaspor'da yeni transferin ömrü kısa sürdü! Ayrılık...

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan 'da harekatı son sürat devam ediyor. Akdeniz ekibi, bu bağlamda gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, sezon başında transfer ettiği ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışmalarına hız verirken, son olarak 'ü kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmişti.

Bunun ardından Akdeniz temsilcisi, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kadroya dahil edilen ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılığını Antalyaspor şu sözlerle duyurdu, "Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibariyle kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 21.01.2020 11:16
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