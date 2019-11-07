Bülent Korkmaz: Bu hafta istediğimizi alacağız - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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: Bu hafta istediğimizi alacağız

Bülent Korkmaz: Bu hafta istediğimizi alacağız

9 Kasım Cumartesi günü deplasmandan 'la oynayacakları maç öncesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde değerlendirme toplantısı düzenleyen Korkmaz, 3 haftadır mağlup olduklarını, bireysel hataların ön plana çıktığını anlattı.

Antalyaspor Teknik Direktörü , maçında oyun istikrarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu maçta bireysel hataların da önüne geçip istediğimiz alacağız" dedi.

Korkmaz, " maçını saymazsak, 'ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. maçında ilk yarı başka, bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir hatta yenebilirdik de. Ancak bireysel hatalar nedeniyle yenildik" dedi.

"OYUN İSTİKRARI ÖNEMLİ"

Bu haftadan itibaren artık bireysel hata yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak istediklerini kaydeden Korkmaz, "İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem istediğimiz oyunu oynarız hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla, bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.

"GENÇLERE FIRSAT VERİLMELİ"

Genç oyunculara fırsat vermeye devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Bülent Korkmaz, "Biz de ilk oynadığımız zaman gençtik. Yetenekli olan, profesyonel takımda oynama kapasitesinde olan her oyuncuyu oynatırız. Paul bunlardan biri. Geçen sene altyapımızdaydı. Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor" dedi.

  1. 07.11.2019
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