Aatif Antalyaspor’da

Antalyaspor, Ç.Rizespor'la anlaşamayan Aatif Chahechou'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımla, Faslı yıldızın transferi duyuruldu. Yayınlanan videoda, tatilde istirahat eden ve yüzü görülmeyen bir kişi, telefonuna gelen, "Tatil bitti. Çalışma zamanı" mesajına, "Tamam başkanım" yanıtını verip, antrenman yapmaya başlarken, sonra kameraya dönen Aatif, "Biz Antalyasporuz" diye seslenerek transferini ilan etti. Eski takımı Sivasspor da, 2 yıllık imza atacağı belirtilen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin peşindeydi. Geçtiğimiz sezon devre arası F.Bahçe'den Rize'ye transfer olan Aatif, oynadığı 12 maçta 3 kez ağları havalandırdı.