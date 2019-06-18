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18 Haziran 2019, Salı
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Aatif ’da

Aatif Antalyaspor’da

'de hareketliliği devam ediyor. Son olarak ’den ayrılan, eski takımı Sivas’ın da peşinde olduğu Faslı yıldız, ekibiyle anlaştı. Kırmızıbeyazlılar transferi bir videoyla duyurdu.

, Ç.Rizespor'la anlaşamayan Aatif Chahechou'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımla, Faslı yıldızın transferi duyuruldu. Yayınlanan videoda, tatilde istirahat eden ve yüzü görülmeyen bir kişi, telefonuna gelen, "Tatil bitti. Çalışma zamanı" mesajına, "Tamam başkanım" yanıtını verip, antrenman yapmaya başlarken, sonra kameraya dönen Aatif, "Biz Antalyasporuz" diye seslenerek transferini ilan etti. Eski takımı da, 2 yıllık imza atacağı belirtilen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin peşindeydi. Geçtiğimiz sezon devre arası F.Bahçe'den 'ye olan Aatif, oynadığı 12 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

  1. 18.6.2019
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