Antalyaspor'da kuvvet çalışması
Antalyaspor sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
SPOR Toto Süper Lig'de Antalyaspor sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Antalyaspor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesislerindeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular ısınma hareketlerinden sonra aletlerle kuvvet çalışması yaparak günün ilk antrenmanını tamamladı.
- 19.9.2018 14:51
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
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eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Antalyaspor'da kuvvet çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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