Antalyaspor'da kuvvet çalışması
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'da kuvvet çalışması

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    sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

    SPOR Toto 'de sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.
    , 'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Pazar günü saat 19.00'da la karşılaşacak.

    Antalyaspor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör gözetiminde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesislerindeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular ısınma hareketlerinden sonra aletlerle kuvvet çalışması yaparak günün ilk antrenmanını tamamladı.

    1. 19.9.2018 14:51
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