İşte Nasri ve Eto'o'da son durum...
Antalyaspor Kulübünde yıldız futbolcu Samir Nasri ile yolların ayrılmasına karar verilirken Samuel Eto'o'nun takımdaki geleceği konusunda görüşmeler sürüyor.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den iki yıllığına transfer edilen, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Nasri ile yolların ayrılmasına karar verdiklerini söyledi.
"Nasri ile kesin olarak yolumuz ayrılıyor." diyen Arıcı, şunları kaydetti:
"Sadece alacaklarının miktarı ve taksitlendirilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyordu. Sonunda iki tarafın da kabul ettiği bir ödeme planı üzerinde anlaşıldı. Nasri'nin sözleşmesi feshedilecek. Resmi fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samir Nasri serbest kalacak."
"ETO'O İÇİN TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELMEDİ"
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle devre arası kampına katılamadığını aktaran Arıcı, Kamerunlu yıldız futbolcuyla yaptıkları görüşmelere ilişkin de şöyle konuştu:
"Eto'o, menajeri aracılığıyla bizimle sözleşmesini uzatmak istediğini ya da başka bir kulübe gitmek için izin vermemizi istedi. Menajerinin ifadesi ile Vasco da Gama, Celta Vigo'dan teklif varmış. Bize Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif gelmedi. Eto'o'nun isteyeceği ücrete göre biz de kulüp olarak tavrımızı belirleme kararı aldık. Eto'o, Antalya'ya önceki gece geldi. Dün de antrenmana katıldı."
Arıcı, Eto'o'nun menajeriyle yaptıkları görüşmeye değinerek "Bize bir teklif sundular. İstenen ücret, bizim için oldukça yüksek. Biz de kendilerine bir öneride bulunduk, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
NASRİ'DEN SÜPER LİG'DE 8 MAÇTA, 2 GOL
Nasri, Süper Lig'de ilk yarı Antalyaspor formasıyla 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı, toplam 720 dakika oynadı.
30 yaşındaki yıldız futbolcu, iç sahadaki Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları ile deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında doksanar dakika forma giydi.
Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor karşılaşmalarında birer gol attı. Nasri, Antalyaspor'un ligdeki 7 maçında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
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21 günde 6 kritik maç
Toplam 1
Yorum
BJK'li devaminda FB ve Trabzon maçlari var. Bayern dönüs maçi ve çeyrek finali geçersek ZTK yari finaller... ilk yarida kaybolan puanlar aranacak.
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Giuliano Beşiktaş’a da mı yok?
Toplam 1
Yorum
faça onlar da size bilgi vermez fakat bu sizin Fenerbahçe de hiçbir şey şeffaf değil diye bir söylemi dile getirmenizi gerektirmez ve bu hakkı ..
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Mikel sürprizi!
Toplam 4
Yorum
recep arakadas takim maclara forvetsiz cikiyor,umurunda degil,hala defansa yönelik adam pesinde tirsaykut.anadolu takimi seviyesine downgrade oldu
İşte Nasri ve Eto'o'da son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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