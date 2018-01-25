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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    İşte ve Eto'o'da son durum...

    İşte Nasri ve Eto'o'da son durum...

    Kulübünde yıldız futbolcu Samir ile yolların ayrılmasına karar verilirken 'o'nun takımdaki geleceği konusunda görüşmeler sürüyor.

    Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında ekiplerinden 'den iki yıllığına transfer edilen, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan ile yolların ayrılmasına karar verdiklerini söyledi.

    "Nasri ile kesin olarak yolumuz ayrılıyor." diyen Arıcı, şunları kaydetti:

    "Sadece alacaklarının miktarı ve taksitlendirilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyordu. Sonunda iki tarafın da kabul ettiği bir ödeme planı üzerinde anlaşıldı. Nasri'nin sözleşmesi feshedilecek. Resmi fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samir Nasri serbest kalacak."

    "ETO'O İÇİN TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELMEDİ"
    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'o'nun sakatlığı nedeniyle devre arası kampına katılamadığını aktaran Arıcı, Kamerunlu yıldız futbolcuyla yaptıkları görüşmelere ilişkin de şöyle konuştu:

    "Eto'o, menajeri aracılığıyla bizimle sözleşmesini uzatmak istediğini ya da başka bir kulübe gitmek için izin vermemizi istedi. Menajerinin ifadesi ile Vasco da Gama, Celta Vigo'dan teklif varmış. Bize 'den herhangi bir takımdan teklif gelmedi. Eto'o'nun isteyeceği ücrete göre biz de kulüp olarak tavrımızı belirleme kararı aldık. Eto'o, Antalya'ya önceki gece geldi. Dün de antrenmana katıldı."

    Arıcı, Eto'o'nun menajeriyle yaptıkları görüşmeye değinerek "Bize bir teklif sundular. İstenen ücret, bizim için oldukça yüksek. Biz de kendilerine bir öneride bulunduk, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    NASRİ'DEN SÜPER LİG'DE 8 MAÇTA, 2 GOL
    Nasri, 'de ilk yarı Antalyaspor formasıyla 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı, toplam 720 dakika oynadı.

    30 yaşındaki yıldız futbolcu, iç sahadaki , , ve maçları ile deplasmandaki Evkur , , Demir Grup Sivasspor ve müsabakalarında doksanar dakika forma giydi.

    Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor karşılaşmalarında birer gol attı. Nasri, Antalyaspor'un ligdeki 7 maçında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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