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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    kararını verdi! ...

    Antalyaspor kararını verdi! Nasri...

    'da yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Samir ile sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı.

    Kırmızı beyazlı kulüp, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Samir ile yollarını ayıracak. Yönetim Kurulu'nun dün akşam yaptığı toplantıda, Nasri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı. Yıldız futbolcunun alacaklarına ilişkin menajeriyle pazarlık halinde olan Antalyaspor yönetimi bugün yapılacak son görüşmeyle Nasri'nin sözleşmesini feshedecek.

    ?ETO'O İLE SON GÖRÜŞME
    Antalyaspor yönetimi, döneminde adı sıkça farklı takımlarla anılan 'o ile dün yapması planlanan görüşmeyi bugün gerçekleştirecek. Yıldız futbolcunun menajerinin de katılacağı toplantıda Eto'o'ya gelen transfer teklifleri masaya yatırılacak. Eto'o'ya takımda kalmasını da teklif edecek Antalyaspor yönetimi, yıldız futbolcunun başka takıma gitmek istemesi halinde kulüpten alacaklarına karşılık olarak transferine onay verilmesi düşünülüyor.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:05
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