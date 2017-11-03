Nasri, Karabükspor maçında yok
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da Fransız yıldız Samir Nasri, sakatlığından dolayı yarın ligde oynanacak Kardemir Karabükspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
6 maç, 2 gol, 1 asist
Samir Nasri, bu sezon Antalyaspor formasıyla 6 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor maçlarında gol sevinci yaşarken, Sivaspor maçında ise gol pası verdi. Nasri, oynadığı 6 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
Djourou ihtimal, Zeki ve Salih yok
Öte yandan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Zeki ve Salih Dursun zorlu Karabükspor maçında forma giyemeyecek. Djourou'nun ise oynayıp oynamayacağına ise yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek.
Sandro kırmızı kart cezalısı
Bursaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan ve 2 maç ceza alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro ise Karabükspor maçında takımını yalnız bırakacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:06
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
Nasri, Karabükspor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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