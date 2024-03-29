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MKE Ankaragücü Antalya'da kampa girdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 31. haftada Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'da kampa gitti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 13:38
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MKE Ankaragücü Antalya'da kampa girdi!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek.

Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.

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