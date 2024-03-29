MKE Ankaragücü Antalya'da kampa girdi!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek.

Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.

Bitexen Antalyaspor karşılaşması hazırlıklarına, gerçekleştireceği kamp ile devam edecek olan takımımız Antalya'ya ulaştı.#Ankaragücü pic.twitter.com/49mEBjmf7U