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MKE Ankaragücü Alexis Flips'i kiralık olarak renklerine bağladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, Belçika ekibi Anderlecht'ten kanat oyuncusu Alexis Flips'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:57 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:58
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MKE Ankaragücü Alexis Flips'i kiralık olarak renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız kanat oyuncusu Alexis Flips'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexis Flips'in kulübümüze geçici transferi için kulübü Anderlecht ile anlaşmaya varıldı." ifadesi kullanıldı.

İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, futbol şube sorumlusu Yusuf Buğra Tanık, sportif direktör Yılmaz Bal ve genel sayman Mehmet Şahin'in de katıldığı belirtildi.

24 yaşındaki Alexis Flips, bu sezon Anderlecht formasıyla Belçika Jupiler Pro Lig'de 12 maçta forma giydi.

Başkent temsilcisi, daha önce kaleci Ertaç Özbir ve İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'yı kadrosuna katmıştı.

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