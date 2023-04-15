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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Üzgün değilim"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas mağlubiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:31
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Üzgün değilim"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas mağlubiyeti değerlendirdi.

Tolunay Kafkas: "Üzgün değilim. Takımımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Üstüne koya koya gidiyoruz. Bugünkü maçın skoru bizi aldatmaz. Önemli olan taktiksel dayanıklılık. İlk devre aslında kazandığımız toplarla geçiş oyunu yapamadık. Taylan karşı pres bölgesinde kaldı. Aldığımız topları biraz daha savunma arkasına atabilsek farklı olurdu. Fenerbahçe ile oynamak kolay iş değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu ligin üzerinde takımlar. Amacımız topu kontrol etmekti. Top rakipte olduğunda da kontrol ettik. Geçiş konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularımdan hep öne oynamalarını istiyorum, buna göre antrenman yapıyoruz. Bu geçişleri yaptığımızda da golü bulduk zaten. Devam edeceğiz. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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