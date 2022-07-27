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Ankaragücü imza töreni düzenlendi

Ankaragücü'nde yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen 13 futbolcu için imza töreni düzenlendi. Eryaman Stadyumu’nda imza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, oyuncular ve taraftarlar katıldı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:07
Ankaragücü imza töreni düzenlendi

Bütün transferlerin çok büyük titizlikle yapılığını ifade eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Şu anda kadromuzun yüzde 90'ı tamamlandı. Sol stoper transferi de yapıp lige başlayacağız. Yapılan bütün transferler bölgelerinin en önemli futbolcuları ve hepsinin birer çilek olduğunu göreceksiniz" dedi.


"LİGİN EN İYİ TRANSFERLERİNDEN BİRİNİ YAPTIK"
19 Mayıs Stadyumu'nun 2024'ün sonunda ya da 2025'te biteceğini kaydeden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"45 bin artı 5 bin kişilik bir stat yapılıyor. Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı statlarından biri. Bu stadı gerçekten Cumhurbaşkanımız büyük bir özenle en kısa sürede bitirilmesi için bütün kurumlara talimat verdi ve en kısa sürede bitirilecek bundan emin olabilirsiniz. Başta biz yöneticiler ve sizin sorumluluğumuz var. O stadı doldurmazsa Ankaragücü, 40 bin kişilik kombine almazsa bu da bizim ayıbımız olur. İnşallah 19 Mayıs'ta Ankaragücü'nün şampiyonluğunu kutlayacağız. Bugün şundan emin olun, bu ligin en iyi transferlerinden birini yaptık. Bundan sonra teknik heyet, futbolcular ve taraftar. Çünkü 12'nci güç taraftardır. Siz üzerinize düşeni yapın, bu futbolcuların hepsi yıldız olacak. 3 hazırlık maçına gittim, antrenmanlara gittim. 2,5 yıldır kulübün bütün sürecini izliyorum. İlk defa bu kadar umutlandım. Bu takım asansör takımı olmayacak. Bu takım yukarıları zorlayacak. Herkes Ankaragücü'nü izlesin."
"EN BÜYÜK ANKARAGÜCÜ"
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın konuşmalarının ardından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere'ye teşekkür plaketi verilerek toplu imza törenine geçildi. Toplu imza töreninde ise yeni transferler; Doğukan Kara, Uroš Radakovic, Fıratcan Üzüm, Marlon Xavier, Oğuz Ceylan, Lamine Diack, Mervan Yusuf Yiğit, Giorgi Beridze, Anastasios "Tasos" Chatzigiovanis, Nurullah Aslan, Ali Sowe, Pedrinho, Federico Macheda ve Jese Rodriguez ile sözleşme imzalandı.
JESE RODRİGUEZ: BU FORMA ALTINDA MÜCADELE ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
Törende toplu fotoğraf çekiminin ardından konuşan yeni transfer Jese Rodriguez, "Beni böyle güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Bu sene sizlerle bu forma altında mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarı çok seviyorum, en büyük Ankaragücü" dedi. Rodriguez'in konuşması sonrasında taraftarların yoğun tezahüratlarıyla toplu imza töreni sona erdi.

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