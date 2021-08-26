Son dakika transfer haberi: Altay Awer Mabil'i kadrosuna katmak istiyor

Panathinaikos forması giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis transferini rafa kaldıran Altay'da yeni rota Danimarka oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, sağ kanat pozisyonu için şimdi de Midtjylland forması giyen Awer Mabil'i gündemine aldı. Danimarka ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuya teklifini götüren siyah-beyazlı yönetim ilk temaslardan olumlu yanıt aldı.

Kurmaylar, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis problemini çözerse transferin gerçekleşme ihtimali daha da artacak. Danimarka'da Esbjerg ve Portekiz'de Ferreira formalarını da giyen futbolcu Avustralya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.