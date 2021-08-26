Hedef dünya kulübü

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Altay'da Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, büyük hedeflerinin olduğunu söyledi. Göreve geldikleri 2016 yılında 3. Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Doğanoğlu, "Hedefimiz ilk 7 yıl içerisinde Süper Lig'e yükselmekti, bunu 5 yılda başardık. İkinci 7 yıllık hedeflerimiz içinde Altay'ı bir dünya kulübü yapmak var. Altay bu yolda ilerliyor. Bunun temellerini atıyoruz" diye konuştu. Efsane futbolcusu olduğu İzmir ekibini Play- Off'tan Süper Lig'e çıkararak 18 yıllık özlemi sona erdiren Mustafa Denizli'den övgüyle bahseden Levent Doğanoğlu, "Ondan çok şey öğreniyoruz. Geleceğe harika bir temel bırakıyor. Biz de yönetim olarak kendisine her türlü desteği veriyoruz" yorumu yaptı.