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Haberler Almanya Bundesliga St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 00:27
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St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı.

Millerntor Stadyumu'nda konuk ekip Çek yıldızı Patrik Schick ile 32. dakikada öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Leverkusen üstünlüğü ile sona erdi.

St. Pauli beraberlik golünü 78. dakikada Alman orta saha Carlo Boukhalfa'nın ayağından buldu.

Son şampiyon Leverkusen son 5 lig maçında ikinci kez puan kaybederek 72 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde kaldı.

St. Pauli ise 30 puanla Bundesliga'da 14. sırada bulunuyor.

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