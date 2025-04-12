  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga’nın 29. haftasında Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 21:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında futbolseverler, Allianz Arena'da nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya ise konuk ekip hızlı başladı. Borussia Dortmund, 48. dakikada Maximilian Beier'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golün şokunu kısa sürede atlatan Bayern Münih, 65. dakikada Raphael Guerreiro'nun ağları sarsmasıyla skoru eşitledi. Bu golden sadece dört dakika sonra sahneye Serge Gnabry çıktı ve Bayern'i 2-1 öne geçirdi.

Ancak mücadelede son sözü Borussia Dortmund söyledi. 75. dakikada Waldemar Anton'un golüyle konuk ekip skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu beraberliğin ardından Bayern Münih puanını 69'a, Borussia Dortmund ise 42'ye yükseltti.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında galibiyet arayacak. Borussia Dortmund ise evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
Kartal sahasında kayıp!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta büyük isyan! Solskjaer ve oyunculara sert tepki...
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: "Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"
Bodrum'da gol sesi çıkmadı!
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter liderliğini sürdürdü! Inter liderliğini sürdürdü! 21:18
Şanlıurfaspor evinde mağlup! Şanlıurfaspor evinde mağlup! 21:14
Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki! 21:09
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 20:58
Vakıfbank finalde! Vakıfbank finalde! 20:19
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 20:13
Daha Eski
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 20:10
Uçar: Onları mutlu ettiğimiz için mutluyum Uçar: Onları mutlu ettiğimiz için mutluyum 19:39
Stoilov: Fırsatlardan yararlanamadık Stoilov: Fırsatlardan yararlanamadık 19:37
Serdal Adalı'dan flaş açıklama Serdal Adalı'dan flaş açıklama 19:36
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 19:27
Kartal sahasında kayıp! Kartal sahasında kayıp! 18:57