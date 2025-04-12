Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında futbolseverler, Allianz Arena'da nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya ise konuk ekip hızlı başladı. Borussia Dortmund, 48. dakikada Maximilian Beier'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golün şokunu kısa sürede atlatan Bayern Münih, 65. dakikada Raphael Guerreiro'nun ağları sarsmasıyla skoru eşitledi. Bu golden sadece dört dakika sonra sahneye Serge Gnabry çıktı ve Bayern'i 2-1 öne geçirdi.

Ancak mücadelede son sözü Borussia Dortmund söyledi. 75. dakikada Waldemar Anton'un golüyle konuk ekip skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu beraberliğin ardından Bayern Münih puanını 69'a, Borussia Dortmund ise 42'ye yükseltti.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında galibiyet arayacak. Borussia Dortmund ise evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.