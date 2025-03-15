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Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Mainz ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 14:02
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Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Freiburg maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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