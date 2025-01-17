  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde bu sezon beklenilen performansı bir türlü veremeyen deplasman takımı, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Son 2 maçını da kaybeden Borussia Dortmund, 25 puanla 10. sıraya kadar geriledi. Kötü gidişe dur demek isteyen Nuri Şahin'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 2 lig maçını da kazanan ev sahibi takım ise yükselen grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin yönetiminde ligde kötü bir dönem geçiren deplasman takımı, kritik mücadeleyi kazanarak yaralarını sarmak istiyor. Son 2 maçını da kaybeden Borussia Dortmund, 25 puanla 10. sıraya kadar geriledi. Tekrar üst sıralara çıkmayı hedefleyen Nuri Şahin'in öğrencilerinin güçlü rakibi karşısında nasıl bir mücadele ortaya koyacağı ise merak ediliyor. Ligde oynadı son 2 maçı da kazanan ev sahibi takım ise yükselen performansını arttırmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Transferde ortak rakip! F.Bahçe ve G.Saray...
REKLAM - Casper
DİĞER
Oğlumu kandırdı demişti! Enis Destan nişanlısı için annesini sildi...
Başkan Erdoğan'dan Konya'da CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası!
G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma... F.Bahçe'de Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma... 16:53
Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası! 16:53
Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Benfica - Famalicao maçı ne zaman? 16:51
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 16:17
G.Saray'a ABD'li oyun kurucu! G.Saray'a ABD'li oyun kurucu! 16:15
A Milli Hentbol Takımı'nda Montes dönemi! A Milli Hentbol Takımı'nda Montes dönemi! 14:25
Daha Eski
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:39
Roma - Genoa maçı ne zaman? Roma - Genoa maçı ne zaman? 14:42
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 14:43
Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da! Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da! 14:44
Ole Gunnar Solskjaer kimdir? Ole Gunnar Solskjaer kimdir? 15:11
Avrupa'dan Kartal'ın yıldızlarına yakın takip Avrupa'dan Kartal'ın yıldızlarına yakın takip 15:26