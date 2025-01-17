Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin yönetiminde ligde kötü bir dönem geçiren deplasman takımı, kritik mücadeleyi kazanarak yaralarını sarmak istiyor. Son 2 maçını da kaybeden Borussia Dortmund, 25 puanla 10. sıraya kadar geriledi. Tekrar üst sıralara çıkmayı hedefleyen Nuri Şahin'in öğrencilerinin güçlü rakibi karşısında nasıl bir mücadele ortaya koyacağı ise merak ediliyor. Ligde oynadı son 2 maçı da kazanan ev sahibi takım ise yükselen performansını arttırmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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