Bayern Münih yeniden liderliği aldı

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı.

Mücadelede ev sahibi Bayern Münih 69. dakikada Serge Gnabry'nin golüyle öne geçti. Kingsley Coman 79. dakikada skoru tayin etti.

Bu sonucun ardından Bayern 62 puana ulaşarak 61 puanlı Borussia Dortmund'u geçip, liderliğe yükseldi. Hertha Berlin ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Hertha Berlin ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.