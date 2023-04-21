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Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Augsburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:30
Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Stuttgart maçı 21 Nisan Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg
Koubek; Bauer, Oxford, Uduokhai; Gumny, Engeles, Rexhbecaj, Iago; Vargas, Maier; Beljo

Stuttgart
Bredlow; Ito, Zagadou, Anton; Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa; Silas, Fuhrich; Guirassy

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