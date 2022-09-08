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Shakhtar yendi Tedesco gitti

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'in, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde S.Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Shakhtar yendi Tedesco gitti
Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'in, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde S.Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.
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