Shakhtar yendi Tedesco gitti

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'in, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde S.Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.
AlmanyaBundesliga takımlarından Leipzig'in, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde S.Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.