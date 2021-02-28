Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Schalke 04'te kötü sonuçlar sonrası iki ayrılık birden!

Son dakika spor haberleri: 'te kötü sonuçlar sonrası iki ayrılık birden!

ekibi 'te teknik direktör ve sportif menajer ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından tüm teknik ekibin görevine son verme kararı aldığı kaydedildi. 'da 23 haftada sadece bir galibiyet alabilen Schalke 04, 9 puanla son sırada yer alıyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 17:39
Son dakika spor haberleri: Schalke 04'te kötü sonuçlar sonrası iki ayrılık birden!

Denetleme kurulu başkanı , ve karşısındaki hayal kırıklığı oluşturan performansların ardından bunun sonuçları konusunda adım atmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Diğer şeyler hakkında konuşmamıza gerek yok. Sportif durum açık. Takım, sezonun kalan bölümünü olabildiğince başarılı bir şekilde oynamak zorunda. Oyuncular, kulübe ve taraftarlara bunu borçlu." ifadelerini kullandı.

Jens Buchta, görevlerine son verilen teknik direktör , teknik ekipten , ve ile sportif menajer 'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

'te altyapıyı çalıştıran 'in takımın başında görev yapacağı aktarıldı.

, geçen yıl 30 Eylül'de 'u teknik direktörlük görevine getirmiş ancak 2,5 ay sonra Alman çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Baum'un yerine geçici olarak takımın başına geçen Hollandalı teknik adam , sadece bir maçta görev yaptıktan sonra kulüpten gönderilmişti. 27 Aralık'ta takımın emanet edildiği Christian Gross ise bu görevde sadece 2 ay kalabildi.

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