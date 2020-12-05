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Hertha Union Berlin: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 10. haftasında Hertha , evinde konuk ettiği Union Berlin'i bulduğu gollerle mağlup etti. Hertha, 23'de 10 kişi kalan rakibi karşısında ve 'in (2) golleriyle galibiyete uzandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:26
Hertha Berlin Union Berlin: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 10. haftasında Hertha ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hertha, zorlu karşılaşmadan 'lik skorla galip ayrıldı.

Konuk ekip, 20'de Taiwo Awoniyi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 23'te Robert Andrich gördüğü kırmızı kartla Union Berlin'i 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında kontrolü tamamen ele geçiren Hertha, 51'de ve 74 ile 77'de 'in golleriyle üç puana uzandı.

Hertha Berlin bu sonucun ardından puanını 11'e çıkarırken, Union Berlin ise 16 puanda kaldı.

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