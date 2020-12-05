Hertha Berlin Union Berlin: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hertha, zorlu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Konuk ekip, 20'de Taiwo Awoniyi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 23'te Robert Andrich gördüğü kırmızı kartla Union Berlin'i 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında ikinci yarıda kontrolü tamamen ele geçiren Hertha, 51'de Peter Pekarik ve 74 ile 77'de Krzysztof Piatek'in golleriyle üç puana uzandı.

Hertha Berlin bu sonucun ardından puanını 11'e çıkarırken, Union Berlin ise 16 puanda kaldı.

