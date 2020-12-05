Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Freiburg ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşıyor.

Freiburg-B.Mönchengladbach maçının canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.





FREIBURG-B.MÖNCHENGLADBACH MAÇI 11'LERİ

Freiburg: Müller, Lienhart, Gulde, Schmid, Günter, Schlotterbeck, Santamaria, Demirovic, Höfler, Grifo, Höler

B. Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Lainer, Ginter, Kramer, Zakaria, Wolf, Stindl, Neuhaus, Plea, Embolo

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.