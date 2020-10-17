Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

- RB maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'nın 4. haftasında sahasında 'un yeni takımı RB 'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:46
Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

'da heyecan devam ediyor. ile RB karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - RB Leipzig maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Augsburg: Rafal Gikiewicz, Raphael Framberger, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai, Iago, Andre Hahn, Rani Khedira, Carlos Gruezo, Daniel Caligiuri, Michael Gregoritsch, Florian Niederlechner

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Nordi Mukiele, Willi Orban, , Marcel Halstenberg, , Amadou Haidara, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Alexander , Emil Forsberg

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