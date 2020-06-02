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02 Haziran 2020, Salı
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Milli yıldızdan kötü haber! 'Bir daha oynayamayacak'

Milli yıldızdan kötü haber! 'Bir daha oynayamayacak'

Bundeliga ekiplerinden 'de top koşturan 31 yaşındaki milli yıldız 'in kalça sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

forması giyen milli futbolcu 'in yaşadığı kalça sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle yollarının ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

"BİR DAHA OYNAYAMAYACAK"
Yaşadığı kalça sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalarda uzak olan Werder Bremen'in Türk futbolcusu Nuri Şahin'in sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi. Alman Bild Gazetesinde yer alan habere göre milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, "Ne yazık ki, Nuri'nin kalça yaralanması daha kötü olduğu ortaya çıktı, bu yüzden bu sezon bir daha oynamayacak" ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME ZOR
Ayrıca takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şahin ile Spor Direktör Frank Baumann'ın geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiği ancak mevcut şartlarda yeni sözleşmenin zor olduğu vurgulandı.

Söz konusu haberde 'den 'nin, Nuri Şahin ile yakından ilgilendiği ve Bremen'in eski kaptanı olan sarı-lacivertli oyuncu Max Kruse'nin bu transferde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

  1. 02.06.2020
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