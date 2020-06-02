Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Sezonun sona ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olması beklenirken, halihazırda Volkan Demirel'in teknik kadroda bulunması, Mehmet Aurelio'nun dönüşü, Tuncay Şanlı'nın teknik ekibe katılacağı iddiası sarı lacivertlilerde istenilen ruhu yakalamak için yapılan bir proje oldu. Ancak proje bununla sınırlı değil...