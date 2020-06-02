Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

12 Haziran'da başlaması beklenilen Süper Lig öncesinde Fenerbahçe, transferde vites arttırdı. Sarı lacivertlilerin kısa süre önce gündemine, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Nuri Şahin'i aldığı ifade edilmişti. Alman medyası, Fenerbahçe - Nuri Şahin diyaloğunu okuyucularına aktarırken, transferin ayrıntılarında çok önemli bir detaya yer verdi. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Haziran 2020 Salı 11:50 Güncelleme: 02.06.2020 12:02
Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Fenerbahçe transferde vites arttırdı... Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Son 2 sezonu hüsranla kapatan Kanarya, 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Son 6 yılda herhangi bir başarı yakalayamayan Fenerbahçe'de yönetim, işi sıkı tutuyor. Teknik direktör konusunda 'kurulacak takımı şampiyon yapabilecek kapasitede olması' 1. madde olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Öte yandan Fenerbahçe, futbol takımını içinde lider isimleri birleştirmenin planlarını yapıyor. Bunun ilk meyvesi Nuri Şahin olacak...

Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...

Sezonun sona ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olması beklenirken, halihazırda Volkan Demirel'in teknik kadroda bulunması, Mehmet Aurelio'nun dönüşü, Tuncay Şanlı'nın teknik ekibe katılacağı iddiası sarı lacivertlilerde istenilen ruhu yakalamak için yapılan bir proje oldu. Ancak proje bununla sınırlı değil...

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