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Fenerbahçe'nin Nuri Şahin transferinde flaş ayrıntı! Gelecekte...
12 Haziran'da başlaması beklenilen Süper Lig öncesinde Fenerbahçe, transferde vites arttırdı. Sarı lacivertlilerin kısa süre önce gündemine, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Nuri Şahin'i aldığı ifade edilmişti. Alman medyası, Fenerbahçe - Nuri Şahin diyaloğunu okuyucularına aktarırken, transferin ayrıntılarında çok önemli bir detaya yer verdi. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Haziran 2020 Salı 11:50 Güncelleme: 02.06.2020 12:02
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Sezonun sona ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olması beklenirken, halihazırda Volkan Demirel'in teknik kadroda bulunması, Mehmet Aurelio'nun dönüşü, Tuncay Şanlı'nın teknik ekibe katılacağı iddiası sarı lacivertlilerde istenilen ruhu yakalamak için yapılan bir proje oldu. Ancak proje bununla sınırlı değil...
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