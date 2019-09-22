Borussia Dortmund Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

Borussia Dortmund Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

Bundesliga'nın 5. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

'nde (Bundesliga) , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 5. haftasında Commerzbank Arena'da Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 11. dakikada Axel Witsel ve 43. dakikada Andre Silva'nın karşılıklı attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

Borussia Dortmund, maçın 66. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

Ev sahibi ekip, Thomas Delaney'in 88. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 10'a, Eintracht Frankfurt ise 7'ye çıkardı.

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 22:54
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