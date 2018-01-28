CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Stuttgart'ta Wolf'un görevine son verildi

    Stuttgart'ta <a href="/index/teknik-direktor?id=fbd5b00d-90bb-4fd3-9804-616eea02a847" class="" rel="tag">teknik direktör</a> Wolf'un görevine son verildi

    'nde (Bundesliga) mücadele eden Stuttgart, 'un görevine son verdi.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, uzun görüşmeler ve sportif durumun yoğun bir analizi sonrasında 36 yaşındaki Wolf'un daha fazla Stuttgart'ın teknik direktörü olmayacağı kararının verildiği belirtildi.

    Açıklamada, takımın başına getirilecek teknik direktörün gelecek günlerde belli olacağı kaydedildi.

    Ligde dün konuk ettiği 04'e 2-0 yenilen Stuttgart, son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşadı.

    Stuttgart, ligde 20 puanla 15. sırada yer alıyor.

    2016'nın eylül ayında göreve getirilen Wolf yönetimindeki Stuttgart takımı 2016-2017 sezonunun sonunda ikinci ligde şampiyon olmuş ve Bundesliga'ya yükselmişti.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stuttgart'ta Wolf'un görevine son verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN