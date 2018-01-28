Alman kulübünden yapılan açıklamada, uzun görüşmeler ve sportif durumun yoğun bir analizi sonrasında 36 yaşındaki Wolf'un daha fazla Stuttgart'ın teknik direktörü olmayacağı kararının verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın başına getirilecek teknik direktörün gelecek günlerde belli olacağı kaydedildi.

Ligde dün konuk ettiği Schalke 04'e 2-0 yenilen Stuttgart, son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşadı.

Stuttgart, ligde 20 puanla 15. sırada yer alıyor.

2016'nın eylül ayında göreve getirilen Wolf yönetimindeki Stuttgart takımı 2016-2017 sezonunun sonunda ikinci ligde şampiyon olmuş ve Bundesliga'ya yükselmişti.