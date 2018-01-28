Stuttgart'ta teknik direktör Wolf'un görevine son verildi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Stuttgart, teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verdi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, uzun görüşmeler ve sportif durumun yoğun bir analizi sonrasında 36 yaşındaki Wolf'un daha fazla Stuttgart'ın teknik direktörü olmayacağı kararının verildiği belirtildi.
Açıklamada, takımın başına getirilecek teknik direktörün gelecek günlerde belli olacağı kaydedildi.
Ligde dün konuk ettiği Schalke 04'e 2-0 yenilen Stuttgart, son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşadı.
Stuttgart, ligde 20 puanla 15. sırada yer alıyor.
2016'nın eylül ayında göreve getirilen Wolf yönetimindeki Stuttgart takımı 2016-2017 sezonunun sonunda ikinci ligde şampiyon olmuş ve Bundesliga'ya yükselmişti.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:04
-
Şike anıtı tanıtılacak
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li Eger ts bursanin smpyn oldugu yil FByi engellemeseydi FB smpyn olacakti sonrasinda 2010-2011 ts smpynlugunu engellleyip FB smpyn oldu olay
-
Belhanda Almanya yolcusu!
Toplam 13
Yorum
gs1905 patonu alın.
-
Tosic'in menajerinden transfer sözleri
Toplam 2
Yorum
md Yalancı Rıza hoca.hani bjk nin hiçbir futbolcusunu istemiyoruz demişti.Bjk nin futbolcularını beğenmiyor havasında.İçinde kin yatıyor bunun
Stuttgart'ta teknik direktör Wolf'un görevine son verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.