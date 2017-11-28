 Ya Liverpool’a ya Chelsea’ye – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Ya Liverpool’a ya Chelsea’ye

    Ya Liverpool’a ya Chelsea’ye
    BORUSSİA Dortmund, 4-0 öne geçtiği Schalke derbisinin 4-4'e gelmesinin şokunu atlatamıyor. Fatura 1 gol, 1 asistle oynayan Aubameyang'a kesildi. Yıldız forvet, Dortmund 4-2 öndeyken kırmızı kart görmüştü, kalan bölümde maç beraberliğe gelmişti. Dortmund onu gönderecek. Liverpool ve Chelsea peşinde.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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