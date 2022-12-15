Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Alanyaspor - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Alanyaspor ile Salernitana hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Salernitana maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.