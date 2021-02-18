Rota Aslan

Turuncu-yeşilli takımın hocası Çağdaş Atan, cumartesi günü oynanacak mücadeleden kayıpsız çıkmanın planlarını yapıyor.
Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:21Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Bu sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Alanyasor'da gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray mücadelesine çevrildi. Sahasında bu sezon sadece bir yenilgi yaşayan turuncu-yeşilli ekipte, tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Güney ekibinin hocası Çağdaş Atan, yapılan taktiksel çalışmalarda oyuncularını Galatasaray'ın artı yönleri konusunda uyardı. Rakibin hızlı kanat hücumlarıyla çıkış yapmasını bekleyen Atan, kenar savunma planları üzerine çalışıyor.
KUPA GALİBİYETİ KISTAS DEĞİL
Galatasaray'ın son dönemde çıkış yakaladığına dikkat çeken başarılı teknik adam, "Bizi zorlu bir maçın beklediğini biliyoruz. Ligde kritik bir dönemden geçiyoruz. Rakibimiz iyi bir hava yakaladı. Aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında önemli bir noktaya geldi. Tabi bizim de hedeflerimiz var. Kupada rakibimizi elemiş olabiliriz ama bu bir kıstas değil. Her maç yeni bir başlangıç. Yine kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.