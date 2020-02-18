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18 Şubat 2020, Salı
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Telafisi ’la

Telafisi Sivasspor’la

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi evindeki maçıyla sona eren , deplasmanda karşılaşacağı 'a bilendi.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi evindeki maçıyla sona eren , deplasmanda karşılaşacağı 'a bilendi. ekibi, 'tan puan ya da puanlarla dönerek, tekrar çıkışa geçmek istiyor.
  1. 18.2.2020
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