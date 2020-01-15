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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Alanya lisansı çıkarttı

Alanya lisansı çıkarttı

'dan tecrübeli golcü ve Ümraniye'den sol kanat 'ı alan Alanya, yeni transferlerinin lisansını çıkarttı. Pektemek'le 1.5, Emircan'la 4.5 yıllık kontrat imzalandı.

'dan tecrübeli golcü ve Ümraniye'den sol kanat 'ı alan Alanya, yeni transferlerinin lisansını çıkarttı. Pektemek'le 1.5, Emircan'la 4.5 yıllık kontrat imzalandı.
  1. 15.1.2020
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