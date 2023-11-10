Aktüel Haberler (10.11.2023)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta bugün tek maçla başlayacak. PTT, bugün 14.00'te Sarıyer Belediye'yi Ankara TVF Ziraat Bankkart salonunda konuk edecek. Efeler Ligi'nde tüm maçlar ise pazar günü oynanacak.

KAF-KAF SİFTAH PEŞİNDE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, bugün saat 19.00'da Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

TUZLASPOR'A SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TFF 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında, yasa dışı bahis, kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Tuzla'nın bazı maçlarında şike olduğu iddia edilmişti.

18 TAKIMDAN 11'İ DEĞİŞTİRDİ

1. Lig'de 11 hafta geride kaldı ve şu ana kadar 18 takımdan 11'i teknik heyetlerinde değişikliğe gitti. Son olarak Çorum FK'da Tahsin Tam'la yolların ayrılmasının ardından kötü sonuçlarda çözümü teknik heyet değişikliğinde gören takım sayısı 11'e yükseldi.

KISA... KISA...

1. Lig'in 12. hafta mücadelesi bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Adana, saat 20.00'de G.Birliği'ni konuk edecek.

Göztepe'de Cezayirli kanat oyuncusu Messaoudi 2 aylık sakatlığı sonrası iyileşti ve Erzurum'da forma bekliyor.

G.Birliği, kuruluşunun ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 genç taraftara kombine bilet hediye edecek.