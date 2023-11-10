Haberler Aktüel Ürünler Aktüel Haberler (10.11.2023)

Aktüel Haberler (10.11.2023)

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 7’nci hafta bugün tek maçla başlayacak. PTT, bugün 14.00’te Sarıyer Belediye’yi Ankara TVF Ziraat Bankkart salonunda konuk edecek. Efeler Ligi’nde tüm maçlar ise pazar günü oynanacak.

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aktüel Haberler (10.11.2023)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta bugün tek maçla başlayacak. PTT, bugün 14.00'te Sarıyer Belediye'yi Ankara TVF Ziraat Bankkart salonunda konuk edecek. Efeler Ligi'nde tüm maçlar ise pazar günü oynanacak.

KAF-KAF SİFTAH PEŞİNDE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, bugün saat 19.00'da Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

TUZLASPOR'A SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TFF 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında, yasa dışı bahis, kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Tuzla'nın bazı maçlarında şike olduğu iddia edilmişti.

18 TAKIMDAN 11'İ DEĞİŞTİRDİ

1. Lig'de 11 hafta geride kaldı ve şu ana kadar 18 takımdan 11'i teknik heyetlerinde değişikliğe gitti. Son olarak Çorum FK'da Tahsin Tam'la yolların ayrılmasının ardından kötü sonuçlarda çözümü teknik heyet değişikliğinde gören takım sayısı 11'e yükseldi.

KISA... KISA...

1. Lig'in 12. hafta mücadelesi bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Adana, saat 20.00'de G.Birliği'ni konuk edecek.

Göztepe'de Cezayirli kanat oyuncusu Messaoudi 2 aylık sakatlığı sonrası iyileşti ve Erzurum'da forma bekliyor.

G.Birliği, kuruluşunun ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 genç taraftara kombine bilet hediye edecek.

DİĞER
Armut dibine düşermiş! Selçuk Yöntem'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
F.Bahçe Bulgaristan'da kaybetti!
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (30.08.2023)
Aktüel Haberler (23.08.23)
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ongun tutanakları yayınlandı Ongun tutanakları yayınlandı 06:28
Oynamadan (!) kaptı Oynamadan (!) kaptı 06:25
Kartal özür diledi Kartal özür diledi 06:23
Livakovic’e tepki Livakovic’e tepki 06:22
Yusuf Ayçiçek sürprizi Yusuf Ayçiçek sürprizi 06:20
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat! 06:17
Daha Eski
Fenerbahçe cepten yedi Fenerbahçe cepten yedi 06:16
A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! 01:32
Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! 01:32
Potanın Perileri farklı kazandı! Potanın Perileri farklı kazandı! 01:32
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! 01:32
R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! 01:32